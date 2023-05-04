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Четверг, 4 мая 2023, 14:05 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: здесь находится центр Бориса Ельцина

Факт 96. В Екатеринбурге находится президентский центр Бориса Ельцина, построенный в 2015 году. В центре функционируют не только музей первого президента, но и арт-галерея, кино-конференц-зал, книжный магазин, кафе, архив, библиотека, парк научных развлечений, коворкинг. На площадках центра регулярно проводятся лекции, концерты, выставки, фестивали и различные общественные мероприятия.

На открытии Ельцин-центра в ноябре 2015 года выступил президент Владимир Путин. Он отметил, что его предшественник «глубоко понимал драматизм кардинальных преобразований того периода», «пропускал его через свою душу», «сомневался и мучился, зная, через какие тяжелейшие испытания пришлось пройти народу России».

Несмотря на позицию Путина, различные медийные персоны регулярно выступают с требованием закрыть Ельцин-центр, считая его «рассадником пятой колоны». Например, в середине декабря 2016 года о центре нелестно отозвался режиссер Никита Михалков. Вдова Ельцина Наина написала Михалкову открытое письмо по поводу центра, назвав его слова «ложью и оскорблениями». К дискуссии подключились члены Совета Федерации, министр культуры РФ Владимир Мединский, телеведущий Владимир Соловьев и другие.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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