Путин о «Ельцин-центре» и истории: надо стремиться «к примирению, а не к разрыву»

Публикации за 23.12.16

Президент РФ Владимир Путин считает, что в дискуссиях о прошлом страны, что о 90-х годах, что о 1917-м – надо вести дело «к примирению, а не к разрыву». Так он ответил на вопрос о разгоревшемся в последние недели конфликте вокруг екатеринбургского «Ельцин-центра». Президент призвал не нагнетать страсти в исторических вопросах и их связи с настоящим и будущим.

Он также отметил, что проводил встречи с Никитой Михалковой, Валентином Юмашевым и Татьяной Дьяченко. Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, связанные в первую очередь с подачей информации об истории России, признал Путин.

Напомним, в середине декабря Никита Михалков очень нелестно отозвался о работе «Ельцин-центра». Вдова Ельцина Наина написала Михалкову открытое письмо по поводу центра, назвав его мнение «ложью и оскорблениями». К дискуссии подключились члены Совета Федерации, министр культуры РФ Владимир Мединский, телеведущий Владимир Соловьев и другие. В итоге Михалков 17 декабря посетил «Ельцин-центр», после чего заявил, что его мнение об этом «грандиозном» заведении только ухудшилось и теперь он был выразился «еще жестче», чем раньше.

Москва, Зоя Березина

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