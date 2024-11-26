«Ельцин-центр начинает быть неудобным для самого Кремля» – мнение политтехнолога

Политика Ельцин-центра в ближайшее время должна измениться, так как она не соответствует сегодняшней ситуации в стране и вызывает раздражение не только у значительной части общества, но и у ряда руководителей. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале политтехнолог Илья Ананьев.

«Рано или поздно Ельцин-центру придется найти хотя бы временное соломоново решение, которое устроит в сегодняшних реалиях все стороны в непрекращающемся давлении: Кремль, семья Бориса Ельцина, руководство Свердловской области и часть общественно-политической оппозиции.

Ельцин-центру долгое время удавалось «барражировать» между критикой, созиданием, наставничеством и трансляцией «свобод» благодаря поддержке администрации президента, руководства Свердловской области. Но у института президентства в лице Ельцин-центра всё это время не было одного главного детонирующего фактора, который кардинально начал расставлять социум по идеологическим полкам – СВО.

В сегодняшних условиях Ельцин-центр начинает быть «неудобным» и для самого Кремля, и для официальных властей региона, так как именно они являются строителями основных мостов безальтернативной идеологии патриотизма в разговоре со страной, а балансировать становится всё сложнее. Требование части общества и политические уколы прогнозируемо обострят ситуацию и поставят перед вынужденным оптимальным ходом, выводящим всех участников из-под обстрела.

Что это может быть – сохранение концепции истории президентства и вывод всей ивентной части центра за пределы якорной площадки в Екатеринбурге, чтобы не дразнить раскаленное общественное мнение, ввод нейтральных модераторов, способных минимизировать контент-тригеры, поиск новых альянсов с крупными фондами российского бизнеса и уход под их культурное попечение. Не знаю.

Но градус претензий, очевидно, придется снижать, хотя бы временно, для сохранения в будущем и исключения возможных «революций» вокруг красивого и, считаю, нужного исторического проекта в Екатеринбурге. Компромиссы выживания просто необходимы», – уверен эксперт.

Как уже сообщал «Новый День», накануне Ельцин-центр отменил запланированную на 26 ноября презентацию книги Нины Хрущевой – правнучки генсека КПСС Никиты Хрущева. Нина Хрущева живет в США, она профессор политологии в университете New School в Нью-Йорке. В Екатеринбурге она собиралась презентовать книгу о своем предке – «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Ранее общественники из организации «Зов народа» обратились в генпрокуратуру с требованием провести проверку в отношении Нины Хрущевой, которая осуждает политику российских властей и критикует СВО.

Напомним, на открытии Ельцин-центра в ноябре 2015 года выступил президент Владимир Путин. Он отметил, что его предшественник «глубоко понимал драматизм кардинальных преобразований того периода», «пропускал его через свою душу», «сомневался и мучился, зная, через какие тяжелейшие испытания пришлось пройти народу России».

Несмотря на это, различные медийные персоны регулярно выступают с требованием закрыть Ельцин-центр, считая его «рассадником пятой колоны». Например, в середине декабря 2016 года о центре нелестно отозвался режиссер Никита Михалков. Вдова Ельцина Наина написала Михалкову открытое письмо по поводу центра, назвав его слова «ложью и оскорблениями». К дискуссии подключились члены Совета Федерации, министр культуры РФ Владимир Мединский, телеведущий Владимир Соловьев и другие.

В начале ноября Ельцин-центр вновь попал под огонь критики – его пиарщики назвали общие туалеты для людей с ограниченными возможностями «гендерно нейтральными», что некоторые общественники и блогеры восприняли как пропаганду ЛГБТ * (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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