В Ельцин-центре отменили выступление правнучки Хрущева

Ельцин-центр отменил запланированную на 26 ноября презентацию книги Нины Хрущевой – правнучки генсека КПСС Никиты Хрущева.

«К сожалению, мероприятие отменено по техническим причинам. Приносим свои извинения», – сообщили в Ельцин-центре.

Нина Хрущева живет в США, она профессор университета New School в Нью-Йорке. В Екатеринбурге она собиралась презентовать книгу о своем предке – «Никита Хрущев. Вождь вне системы».

Ранее общественники из организации «Зов народа» обратились в генпрокуратуру с требованием провести проверку в отношении Нины Хрущевой, которая осуждает политику российских властей и критикует СВО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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