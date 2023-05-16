Бывший министр экономики РФ: «Я выступал в Ельцин-центре, пока Никита-Бесогон его не «закрыл»

Андрей Нечаев, бывший министр экономики РФ эпохи Егора Гайдара, не смог удержаться от шпильки в адрес Никиты Михалкова, который на днях снова призвал закрыть Ельцин-центр.

«Меня как автора экономических реформ просили рассказать о реформах 90-х. Но я боюсь, что времени на это не хватит. Кому интересно, есть моя книжка, в которой я рассказываю об этом. И пока Никита Бесогон не «закрыл» Ельцин-центр, я там выступал с лекцией, и она там есть, на их сайте», – сказал Нечаев.

Андрей Нечаев, доктор экономических наук, профессор, первый министр экономики в новейшей истории России, сегодня выступает в Екатеринбурге с лекцией на тему «Новая экономика России. Спираль развития 1993-2023. Тренды. Прорывы».

Напомним, кинорежиссер Никита Михалков в выходные снова заявил, что Ельцин-центр следует закрыть. «Новый День» поинтересовался на этот счет мнением депутатов Госдумы, избранных от Свердловской области, а также рядовых жителей Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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