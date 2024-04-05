На Урале участник СВО вышел на пикет к администрации губернатора

На Урале участник СВО вышел на пикет к администрации свердловского губернатора из-за предполагаемого строительства мусорного полигона и сортировочного завода в Сысертском городском округе. Мужчина по имени Михаил выступает против появления этих объектов на юге района.

«Я участник СВО, доброволец, был дважды там. Надеялся, что приеду домой, и тут все спокойно, а в итоге из огня да в полымя. Власть, не думая о жителях, решила создать полигон на землях сельхозназначения. Они не дают жить на селе, травят их [людей]. Сельхозземли нужны, чтобы производить продукты. Самое малое, что можно, – косить сено для животноводства, которое кормит людей, жителей деревень. Власть решила вместо того, чтобы сохранить земли, уничтожить их, перевести в другую категорию», – сказал Михаил.

Напомним, региональные власти намереваются перевести из категории сельскохозяйственных земель в земли промышленного назначения участок в несколько десятков гектар в Сысертском районе. Территория, о которой идет речь, находится в непосредственной близости от деревень и сел на юге городского округа. Жители их выступают против смены категории земли и требуют забрать у собственника участок, чтобы вернуть его в сельхозоборот – и такая возможность законом предусмотрена, поскольку собственник, банк «Агропромкредит», в течение нескольких лет не использовал земли по назначению. Судя по снимкам, они стали зарастать лесом. Построить на этом месте мусоросортировочный завод и полигон для отходов намеревается компания «Экологические системы». Она, как сообщалось ранее, входит в сферу интересов Корпорации «СТС». Последнюю представлял на презентациях «мусорного» кластера акционер холдинга Алексей Бобров. Он же через различные компании является совладельцем упомянутого выше банка.

Местный фермер Алексей Бондарев в беседе с «Новым Днем» рассказывал, что не раз поднимал вопрос перед администрацией городского округа о том, что необходимо разбираться с неиспользуемыми землями категории сельхозназначения. «Муниципалитет должен быть заинтересован, чтобы земля работала. Да даже если она не работает, то можно хотя бы увеличить налоги за неиспользуемые земли – у нас же льготная ставка налога на землю 0,3%, чтобы всем участникам рынка АПК было легче жить, а если земля не используется, то ставку можно в пять раз поднять, чтобы собственник уже задумался – может, отдать другому, хотя бы в субаренду, чтобы земля работала, а не зарастала. Я говорил это и нынешнему главе, и его предшественникам», – отмечал Бондарев.

Добавим, решение о строительстве пока не окончательное – губернатор Евгений Куйвашев в конце прошлого года говорил, что «ближе к маю» будет проработан вопрос целесообразности строительства на выбранной площадке. «Я все понимаю, но затягивать ситуацию мы не можем. Если не примем решение, то мусор возить будет некуда. Северный полигон почти исчерпал ресурсы, его надо рекультивировать. Проектанты рассматривают ряд участков, в том числе в Сысерти. К весне будет понятна ситуация. Я понимаю переживания жителей, но поверьте, отдаленность от жилых пунктов будет в соответствии с требованиям экобезопасности», – заверял он в декабре на прямой линии с жителями области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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