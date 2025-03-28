«Если я кого-то обидел, простите меня», – Куйвашев попрощался со Свердловской областью (ФОТО)

В резиденции губернатора прошла церемония передачи власти в Свердловской области. Денис Паслер, накануне назначенный врио губернатора, принял пост от Евгения Куйвашева.

Нового руководителя области официально представил полпред в УрФО Артем Жога. Денис Паслер в приветственной речи сказал, что ему «почетно и приятно вернуться на родину», а также поблагодарил президента РФ за оказанное доверие. Также он отметил успехи Куйвашева в развитии Свердловской области. «Это заслуживает большого уважения, спасибо вам от всех уральцев», – обратился он к экс-губернатору.

После него с прощальной речью выступил Евгений Куйвашев: «Во-первых, хочу поблагодарить нашего президента за поддержку практически всех наших инициатив. Без этой поддержки мы не смогли бы сделать качественный шаг вперед. Я уверен, что под руководством Дениса Владимировича [Паслера] будет также продолжено поступательное развитие. Помню и знаю его как грамотного управленца, умного, сильного и талантливого руководителя. Уверен, что Свердловская область в надежных руках. Всем вам, коллеги, огромное спасибо. Мы все работали как одна команда, и я безмерно благодарен. Если я кого-то обидел, простите меня». На последних словах Куйвашев приложил руку к сердцу, и зал стоя проводил его аплодисментами.

На церемонии присутствовали сенаторы Александр Высокинский и Виктор Шептий, депутаты Госдумы, спикер заксо Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также министры и многочисленные чиновники свердловского правительства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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