Год без Куйвашева: что изменилось, а что – нет

Сегодня исполняется ровно год с того дня, как стало известно об отставке предыдущего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. «Новый День» вспомнил, какие изменения произошли за это время.

Евгений Куйвашев ушел в отставку 26 марта 2025 года, врио губернатора был назначен Денис Паслер. Через два дня Евгений Куйвашев попрощался с регионом: «Мы все работали как одна команда, и я безмерно благодарен. Если я кого-то обидел, простите меня». На последних словах Куйвашев приложил руку к сердцу, и зал стоя проводил его аплодисментами.

Кадровые перестановки

Всех волновал вопрос: что станет с командой бывшего губернатора? Но в течение первого месяца свои посты покинули всего несколько областных чиновников: замгубернатора по социальным вопросам Павел Креков, министр здравоохранения Андрей Карлов, директор департамента информполитики Юлия Хусаинова и директор департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев.

Своим заместителем по социальной работе и министром здравоохранения Паслер назначил коллегу по Оренбургу Татьяну Савинову, которая быстро стала самым медийно активным членом регионального правительства.

ДИП возглавил человек из Оренбурга – Инна Аверкова. Новым директором департамента противодействия коррупции стал бывший прокурор Кировской области Андрей Оборок.

Немного позже, в июне, Паслер уволил министра инвестиций и развития Вадима Третьякова, а его должность была упразднена.

В декабре свой пост покинул министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, занимавший его почти 10 лет. Одновременно с ним ушла министр культуры Светлана Учайкина – ее заменил Илья Марков.

Но самой скандальной стала отставка «политического» вице-губернатора Олега Чемезова. Чиновник ушел с поста 25 сентября, а уже 29 сентября его задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала Чемезов находился в СИЗО, а 30 декабря Челябинский центральный районный суд выпустил его из СИЗО под домашний арест до 15 мая из-за резко ухудшающегося состояния здоровья.

Национализация бизнес-империи Боброва и Бикова

Дело Олега Чемезова тесно связано с уголовным делом основателей «Корпорации СТС» тюменских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которые после назначения Евгения Куйвашева губернатором в 2012 году развернули активную деятельность в Свердловской области. После его отставки все изменилось. Алексей Бобров сейчас находится под арестом по обвинению в мошенничестве, Биков – за границей.

В 2025 году Генпрокуратура добилась обращения в доход Российской Федерации активов Боброва и Бикова, в том числе АО «Облкоммунэнерго и АО «СУЭНКО». В 2026 году эти активы были переданы в управление Россетям.

Звеном той же цепи можно считать разрыв концессии на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона в Сысертском районе, которая была заключена с одной из «дочек» «Облкоммнуэнерго».

Мэры старые и новые

После ухода Куйвашева с поста губернатора существенных перемен в мэрском корпусе не произошло. Денис Паслер показательно заменил руководство только в одном городе – своем родном Североуральске. 16 июля там ушла в отставку Светлана Миронова, которую Паслер обвинил в нежелании решать проблемы горожан.

А вот в Екатеринбурге пятилетний срок полномочий главы Алексея Орлова, который приехал на Урал как член команды Евгения Куйвашева, закончился переназначением его еще на 5 лет.

Что касается самого бывшего губернатора, то о нем не было ничего слышно практически целый год. Только 16 марта появилась информация, что Евгений Куйвашев назначен генеральным директором консалтинговой компании «Прогресс». Фирма зарегистрирована в Москве, занимается оказанием консультационных юридических услуг.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube