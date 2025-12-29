Денис Паслер назначил министров экономики, культуры и цифрового развития

Губернатор Денис Паслер назначил нескольких новых министров.

Как сообщили в ДИПе, на должность министра экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области назначен Андрей Антипов, который ранее занимал должность генерального директора ОАО ОЭЗ «Титановая долина».

На пост министра культуры вместо Светланы Учайкиной назначен Илья Марков, который до сегодняшнего дня руководил департаментом культуры администрации Екатеринбурга.

Министром цифрового развития и связи назначен Евгений Шонов, который раньше занимал должность ведущего менеджера по работе с государственными органами «СКБ Контур».

Кроме того, Дмитрий Ионин переназначен заместителем губернатора, а первый замгубернатора Алексей Шмыков получил дополнительную должность министра промышленности и науки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

