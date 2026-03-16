российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 марта 2026, 14:07 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Куйвашев нашел работу спустя год после отставки

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев получил работу – он назначен генеральным директором консалтинговой компании «Прогресс». Фирма зарегистрирована в Москве, занимается оказанием консультационных юридических услуг. Интересно, что она была зарегистрирована всего три дня назад – 13 марта 2026 года. Уставной капитал компании 1 млн рублей.

Напомним, в конце марта прошлого года президент России Владимир Путин подписал документ об отставке свердловского губернатора Евгения Куйвашева, назначив и.о. главы региона Дениса Паслера. Сразу после экс-губернатор пропал из публичной повестки, появившись лишь на официальном представлении Паслера. СМИ сообщали о том, что в отношении Куйвашева возбуждено уголовное дело, что он бежал за границу, однако официальных подтверждений эта информация не получила.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Ссылки по теме

Куйвашев является фигурантом дела о коррупции – СМИ / ​​​​​​​https://newdaynews.ru/ekaterinburg/850311.html

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,