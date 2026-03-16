Куйвашев нашел работу спустя год после отставки

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев получил работу – он назначен генеральным директором консалтинговой компании «Прогресс». Фирма зарегистрирована в Москве, занимается оказанием консультационных юридических услуг. Интересно, что она была зарегистрирована всего три дня назад – 13 марта 2026 года. Уставной капитал компании 1 млн рублей.

Напомним, в конце марта прошлого года президент России Владимир Путин подписал документ об отставке свердловского губернатора Евгения Куйвашева, назначив и.о. главы региона Дениса Паслера. Сразу после экс-губернатор пропал из публичной повестки, появившись лишь на официальном представлении Паслера. СМИ сообщали о том, что в отношении Куйвашева возбуждено уголовное дело, что он бежал за границу, однако официальных подтверждений эта информация не получила.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube