Куйвашев является фигурантом дела о коррупции – СМИ

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев является фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. Об этом сообщает в ночь на 5 апреля газета «Коммерсантъ», ссылаясь на несколько своих источников.

По данным издания, в отношении Куйвашева на протяжении нескольких дней проводятся следственные мероприятия – сначала в Екатеринбурге, затем в Москве. Официальный процессуальный статус экс-губернатора пока не установлен. Однако источники «Ъ» не исключают, что в ближайшее время может быть принято решение о применении меры пресечения либо об отказе от этого шага.

Напомним, что по решению президента России Владимира Путина в Свердловскую область вернулся в должности врио Денис Паслер. Семь лет он работал губернатором Оренбуржья, а до этого – главой правительства Свердловской области.

Евгений Куйвашев 26 марта написал заявление об отставке по собственному желанию. Всю неделю в телеграм-каналах распространялась информация об интересе, якобы проявленном силовиками к его персоне. В ФСБ и СКР слухи вокруг Куйвашева никак не комментировали, сам Куйвашев, до которого дозвонились СМИ, отправил их проверять информацию в месте ее получения.

Москва, Елена Васильева

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