Паслер изменил структуру кабинета министров

Губернатор Денис Паслер внес изменения в структуру правительства Свердловской области.

Как сообщили в ДИПе, из структуры правительства исключена должность министра промышленности и науки Свердловской области, но появилась новая: первый заместитель губернатора – министр промышленности и науки.

Напомним, в должности первого замгубернатора работает Алексей Шмыков. Министерством промышленности с 2016 года руководит выходец из системы ФСИН Сергей Пересторонин.

Кроме того, губернатор принял решение о присоединении министерства инвестиций к министерству экономики, а заместитель губернатора Дмитрий Ионин больше не будет совмещать свою должность с постом министра инвестиций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

