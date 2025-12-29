Паслер изменил структуру кабинета министров

Губернатор Денис Паслер внес изменения в структуру правительства Свердловской области.
Как сообщили в ДИПе, из структуры правительства исключена должность министра промышленности и науки Свердловской области, но появилась новая: первый заместитель губернатора – министр промышленности и науки.
Напомним, в должности первого замгубернатора работает Алексей Шмыков. Министерством промышленности с 2016 года руководит выходец из системы ФСИН Сергей Пересторонин.
Кроме того, губернатор принял решение о присоединении министерства инвестиций к министерству экономики, а заместитель губернатора Дмитрий Ионин больше не будет совмещать свою должность с постом министра инвестиций.
Екатеринбург, Елена Владимирова
