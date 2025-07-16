Глава Североуральска уходит в отставку

Глава Североуральска Светлана Миронова уходит в отставку.

Сегодня в 13.15 депутаты городской думы соберутся на внеочередное заседание, в повестке которого только один вопрос – «О досрочном прекращении полномочий Главы Североуральского муниципального округа С.Н. Мироновой».

Напомним, сегодня утром врио губернатора Денис Паслер раскритиковал главу Североуральска Светлану Миронову, которая, по его словам, не могла решить проблемы с водоснабжением населения города. «Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил», – написал врио губернатора в своем телеграм-канале.

«Североуральцы сообщают, что вода наконец-то появилась в домах. Но кадровые выводы уже сделаны», – резюмировал врио губернатора.

Как уже писал «Новый День», 11 июля в Североуральске отменили праздничный концерт по случаю Дня города. Причина – вспышка энтеровирусной инфекции.

Североуральск, Елена Владимирова

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