В Североуральске отменили концерт в честь Дня города из-за вспышки инфекции

В Североуральске отменили назначенный на сегодня праздничный концерт по случаю Дня города. Причина – вспышка инфекции.

«В связи с предписанием Роспотребнадзора и ростом заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) в городе принято решение ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в Североуральском муниципальном округе», – говорится в официальном телеграм-канале городской администрации.

В мэрии добавили, что в водопроводной воде Североуральска возбудитель ЭВИ не обнаружен, но меры профилактики соблюдать необходимо. В группе риска – дети, особенно 3-6 лет. Симптомы заболевания – повышение температуры, насморк, боль в горле, возможны диарея, сыпь и другие проявления.

Сообщество «Типичный Североуральск» «ВКонтакте» пишет, что накануне из-за вспышки той же инфекции была досрочно прекращена смена в детском загородном лагере им. Володи Дубинина. Эту информацию прокомментировала пресс-секретарь городского управления образования Светлана Ермолова. «По данным Роспотребнадзора, в городе и поселках с 14 мая зарегистрировано 168 случаев ЭВИ. Это высокозаразное заболевание. Инкубационный период – 10-14 дней (а иногда и более). Причина – грязные руки, овощи, фрукты, некипяченая вода, пища, не защищённая от мух, купание в водоемах, контакт с заболевшим человеком или носителем заболевания. В лагере санитарно-гигиенические правила соблюдались. Анализы воды и смывов с поверхностей в норме. Скорее всего, это привозной случай», – написала она в комментариях к сообщению.

Североуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube