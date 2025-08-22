Минздрав готовится закрывать классы и группы на карантин по энтеровирусной инфекции

Новый учебный год может начаться в Свердловской области с закрытия отдельных групп в детских садах и классов в школах на карантин.

Как сообщает пресс-служба минздрава, в 21 муниципалитете выявлена заболеваемость энтеровирусной инфекцией, больше половины случаев (609) приходится на Екатеринбург, 260 случаев – на Североуральский муниципальный округ.

Профильная служба регионального минздрава проводит оперативный мониторинг эпидситуации. При выявлении детей, заболевших энтеровирусной инфекцией, работа групп в детских садах и школьных классов будет временно приостановлена.

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова взяла ситуацию на личный контроль.

«Порядка 97% заболевших – дети и подростки до 17 лет, поэтому мы организовали дистанционные семинары по подготовке к учебному году с акцентом на защите здоровья ребят для медиков, педагогов и родителей», – сказала Татьяна Савинова.

Как уже писал «Новый День», в Североуральске ситуация с энтеровирусом осложнилась еще в июле. Тогда местные власти приняли решение отказаться от праздничных массовых мероприятий, также была досрочно завершена смена в детском лагере им. Володи Дубинина. Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения в сезон подъема заболеваемости кишечных инфекций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

