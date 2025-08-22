Сотрудники Роспотребнадзора пошли в детские сады

Санитарные врачи Свердловской области проводят проверки в детских садах – следят ли их сотрудники за тем, чтобы родители не приводили из дома больных детей.

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что сотрудники ведомства периодически контролируют, как проводятся утренние фильтры в дошкольных учреждениях.

«Утренний фильтр» – эффективная мера, которая позволяет предотвратить допуск заболевшего ребенка в коллектив. Осмотр проводится медработником или воспитателем в присутствии родителя, он включает: опрос родителей о состоянии здоровья ребенка; визуальный осмотр на наличие симптомов заболевания; бесконтактную термометрию. При выявлении признаков заболевания ребенок в коллектив не допускается», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Как уже писал «Новый День», сегодня утром областной минздрав заявил о подъеме заболеваемости энтеровирусной инфекцией. 97% заболевших – дети и подростки до 17 лет. Больше половины случаев (609) приходится на Екатеринбург, 260 случаев – на Североуральск. Профильная служба регионального минздрава проводит оперативный мониторинг эпидситуации. При выявлении детей, заболевших энтеровирусной инфекцией, работа групп в детских садах и школьных классов будет временно приостановлена.

Екатеринбург, Елена Владимирова

