Санврачи предупредили о подъеме заболеваемости энтеровирусной инфекцией

В городах Свердловской области с июня отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Это связано с биологическим циклом микроорганизмов, сезоном высокой активности людей и выездами в отпуска и за город, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Одним из мероприятий по минимизации риска распространения энтеровирусной инфекции в летнее время является разобщение людей в виде временного ограничения проведения массовых мероприятий», – отметили в ведомстве. Как уже сообщал «Новый День», сегодня по этой причине был перенесен на неопределенный срок праздничный концерт в честь Дня города в Североуральске. Вчера в местном детском лагере досрочно завершилась смена, детей отправили по домам.

Чтобы избежать заражения энтеровирусной инфекцией, специалисты рекомендуют:

– регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест, транспорта, уборной, возвращения домой с прогулки;

– тщательно мыть фрукты и овощи кипяченой или бутилированной водой;

– пить воду только гарантированного качества: бутилированную промышленного производства или кипяченую;

– избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами;

– купаться только в тех бассейнах, в которых проводится обеззараживание и контроль качества воды;

– купаться только на специально оборудованных пляжах (в Свердловской области нет безопасных для купания водоемов);

– защищать пищу от мух и других насекомых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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