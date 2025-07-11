Санврачи предупредили о подъеме заболеваемости энтеровирусной инфекцией

В городах Свердловской области с июня отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Это связано с биологическим циклом микроорганизмов, сезоном высокой активности людей и выездами в отпуска и за город, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Одним из мероприятий по минимизации риска распространения энтеровирусной инфекции в летнее время является разобщение людей в виде временного ограничения проведения массовых мероприятий», – отметили в ведомстве. Как уже сообщал «Новый День», сегодня по этой причине был перенесен на неопределенный срок праздничный концерт в честь Дня города в Североуральске. Вчера в местном детском лагере досрочно завершилась смена, детей отправили по домам.
Чтобы избежать заражения энтеровирусной инфекцией, специалисты рекомендуют:
– регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест, транспорта, уборной, возвращения домой с прогулки;
– тщательно мыть фрукты и овощи кипяченой или бутилированной водой;
– пить воду только гарантированного качества: бутилированную промышленного производства или кипяченую;
– избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, с сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами;
– купаться только в тех бассейнах, в которых проводится обеззараживание и контроль качества воды;
– купаться только на специально оборудованных пляжах (в Свердловской области нет безопасных для купания водоемов);
– защищать пищу от мух и других насекомых.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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