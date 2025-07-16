«Выводы сделаны»: Паслер раскритиковал главу Североуральска

Врио губернатора Денис Паслер раскритиковал главу Североуральска Светлану Миронову, которая, по его словам, не могла решить проблемы с водоснабжением населения города. «Жители Североуральска написали мне о проблемах с водоснабжением района города из-за остановки насосно-фильтровальной станции. Среди причин остановки оборудования, которые называют администрация муниципалитета и снабжающая организация, – паводок и возможное загрязнение воды. Аргументы весомые, и проблема решаемая. Но есть большое НО. Решаемая, если хотеть её решить и хотеть помочь землякам. К сожалению, это не про главу Североуральска. Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил», – написал врио губернатора в своем телеграм-канале.

15 июля по личному распоряжению Паслера водоснабжение после остановки насосно-фильтровальной станции и порыва водовода было восстановлено, давление – в норме.

«Североуральцы сообщают, что вода наконец-то появилась в домах. Но кадровые выводы уже сделаны», – резюмировал врио губернатора.

Как уже писал «Новый День», 11 июля в Североуральске отменили праздничный концерт по случаю Дня города. Причина – вспышка энтеровирусной инфекции.

Добавим, Североуральск – родной город врио губернатора. Денис Паслер в нем родился и вырос, а после окончания университета вернулся работать на одно из местных предприятий.

Североуральск, Елена Владимирова

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