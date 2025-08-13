Паслер назначил ответственных за выбор мэра в Североуральске

Врио губернатора Денис Паслер назначил свою половину конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Североуральска, своего родного города.

Как говорится в распоряжении, в состав комиссии включены первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев, советник заместителя губернатора – руководителя аппарата Елена Омарова, управляющий администрацией Северного управленческого округа Свердловской области Александр Вервейн и Наталья Соколова – замдиректора департамента по МСУ.

Как уже сообщал «Новый День», 16 июля Денис Паслер раскритиковал теперь уже бывшую главу Североуральска Светлану Миронову, которая, по его словам, не могла решить проблемы с водоснабжением города. «Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил», – написал врио губернатора в своем телеграм-канале. В тот же день Миронова ушла в отставку. Временно исполняющим обязанности назначен бывший мэр Арамильского городского округа Виталий Никитенко.

В конце июля дума Североуральска объявила конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. Первый тур состоится в период с 8 по 19 сентября.

Североуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube