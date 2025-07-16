Врио главы Североуральска стал бывший мэр Арамили

Городская дума Североуральска приняла отставку главы города Светланы Мироновой. Временно исполняющим обязанности назначен бывший мэр Арамильского городского округа Виталий Никитенко. Отставку Мироновой поддержали почти все депутаты, против голосовали только трое. Об этом сообщает портал https://proseverouralsk.ru.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром врио губернатора Денис Паслер раскритиковал главу Североуральска Светлану Миронову, которая, по его словам, не могла решить проблемы с водоснабжением населения города. «Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил», – написал врио губернатора в своем телеграм-канале.

«Североуральцы сообщают, что вода наконец-то появилась в домах. Но кадровые выводы уже сделаны», – резюмировал врио губернатора. Сразу после этого стало известно, что депутаты городской думы собираются на внеочередное заседание, в повестке которого только один вопрос – «О досрочном прекращении полномочий Главы Североуральского муниципального округа С.Н. Мироновой».

Как уже писал «Новый День», 11 июля в Североуральске отменили праздничный концерт по случаю Дня города. Причина – вспышка энтеровирусной инфекции.

Североуральск, Елена Владимирова

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