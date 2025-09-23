Дума Североуральска выберет главу из двух претендентов

Завтра, 24 сентября, дума Североуральска выберет нового главу города из двух кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Как сообщается на сайте думы, в числе претендентов – начальник финансового управления городской администрации Эльмира Мухаметова и врио главы Виталий Никитенко.

Как уже сообщал «Новый День», 16 июля Денис Паслер раскритиковал теперь уже бывшую главу Североуральска Светлану Миронову, которая, по его словам, не могла решить проблемы с водоснабжением города. «Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил», – написал врио губернатора в своем телеграм-канале. В тот же день Миронова ушла в отставку. Временно исполняющим обязанности был назначен бывший мэр Арамильского городского округа Виталий Никитенко.

В конце июля дума Североуральска объявила конкурс по отбору кандидатов на пост главы города.

Североуральск, Елена Владимирова

