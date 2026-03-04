Путин отдал акции «Облкоммунэнерго» и СУЭНКО в управление Россетям

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в доверительное управление ПАО «ФСК «Россети» части изъятых в собственность государства активов тюменских олигархов Боброва и Бикова.

Как следует из документа, в управление «Россетей» передано 2 млрд 129 млн 693 тысячи 546 обыкновенных акций АО «Облкомунэнерго», а также 943 млрд 634 млн 764 тысячи 697 обыкновенных акций АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (Тюмень).

Активы акционерных обществ, не связанные с электросетевой деятельностью, «Россети» должны будут передать в казну Российской Федерации.

Как уже писал «Новый День», в сентябре 2025 года в Екатеринбурге начался суд по иску Генпрокуратуры, которая потребовала вернуть «Облкоммунэнерго» в собственность государства. В качестве обеспечительной меры были арестованы счета коммунальных олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. Дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании. Решением суда в доход Российской Федерации было обращено различное количество долей обыкновенных акций АО «Облкоммунэнерго», находящихся на счете АО «СУЭНКО», и АО «СУЭНКО» – на счете ООО «Корпорация СТС», а также доли в уставных капиталах компаний, зарегистрированных на ответчиков.

10 октября суд удовлетворил требования генпрокуратуры, результатом рассмотрения дела были недовольны ответчики и третьи лица. 26 января 2026 года Свердловский областной суд рассмотрел апелляции на решение, но оставил их без удовлетворения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube