Артем Жога прокомментировал смену руководства Свердловской области

Полпред в УрФО Артем Жога прокомментировал кадровые перестановки в руководстве Свердловской области. Сегодня стало известно, что губернатор Евгений Куйвашев уходит в отставку.

«За время работы в должности губернатора Свердловской области Евгений Владимирович проявил себя как сильный, профессиональный управленец. Под его руководством регион значительно укрепил свою экономику, успешно преодолел множество непростых вызовов, воплотил немало значимых, масштабных и международных проектов. Благодарю Евгения Владимировича за работу и желаю успехов в дальнейшей службе на благо Родины», – заявил Артем Жога.

Президент РФ предложил стать врио губернатора Дениса Паслера, который до 2016 года работал председателем свердловского правительства (должность была упразднена).

«Поздравляю Дениса Владимировича с возвращением на малую Родину и с назначением на должность врио губернатора Свердловской области. У вас за плечами колоссальный управленческий опыт в бизнесе и госсекторе, в том числе и на Среднем Урале. Вы знаете, каким потенциалом обладает Свердловская область, понимаете, насколько важную роль она играет для страны – в укреплении обороноспособности и экономического суверенитета. Уверен, под вашим началом Свердловскую область ждет новый виток развития, будет продолжено поступательное развитие промышленности, появятся новые проекты. Впереди много совместной и командной работы!», – отметил Артем Жога.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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