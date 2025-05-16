Паслер назвал срок формирования нового свердловского правительства

Денис Паслер рассчитывает сформировать собственную команду по управлению Свердловской областью в течение полугода.

«Для меня как для руководителя очень важно – верно подобранная команда единомышленников. Профессионалов своего дела, умеющих добиваться результата. Сформировать такую команду – одна из ключевых задач на ближайшие полгода», – заявил он в первом большом интервью «Областной газете».

Как уже писал «Новый День», 16 апреля на встрече с главредами уральских СМИ Денис Паслер рассказал, что не будет спешить с кадровыми решениями. «Позиция моя такая: чтоб принимать любое решение, нужно познакомиться с людьми и посмотреть, как человек работал, что сделано, какие планы. Если кто-то ждет скорейших выводов, быстрой смены членов правительства – ждать не нужно», – подчеркнул он.

Пока свои посты покинули всего несколько чиновников из команды Евгения Куйвашева: замгубернатора по социальным вопросам Павел Креков, министр здравоохранения Андрей Карлов, директор департамента информационной политики Юлия Хусаинова и директор департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube