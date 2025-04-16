Паслер рассказал, как будет принимать кадровые решения

На встрече с главредами уральских СМИ врио губернатора Денис Паслер рассказал, что не будет спешить с кадровыми решениями, имея в виду перестановки в правительстве. «Позиция моя такая: чтоб принимать любое решение, нужно познакомиться с людьми и посмотреть, как человек работал, что сделано, какие планы. Если кто-то ждет скорейших выводов, быстрой смены членов правительства – ждать не нужно», – подчеркнул он.

Также он заметил, что приняты пока только «точечные решения», и не исключил новых подобных. «Вопросы по здравоохранению были, и не только у меня, послушали жителей, социологию, – это та отрасль, которая требовала немедленных решений. Они были приняты, но по всем отраслям такого не будет, – объяснил он назначение главой минздрава региона Татьяны Савиновой, которая также стала заместителем губернатора. – Если я человека не знаю, но он работает – почему его менять?».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube