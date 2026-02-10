В мэрии Екатеринбурга прошла инаугурация Алексея Орлова (ФОТО)

Алексей Орлов официально вступил в должность главы Екатеринбурга – во второй раз. Церемония состоялась спустя два часа после его переизбрания в городской думе.

Алексей Орлов принес клятву на уставе города, после чего губернатор Денис Паслер торжественно вручил ему удостоверение. «У Алексея Валерьевича достаточно опыта, у него есть чему поучиться многим. Есть консолидация интересов в реализации программ, и есть понимание, что делать дальше. И я, и все мы будем работать вместе, чтобы Екатеринбург развивался и становился все более привлекательным», – заявил глава региона.

Поздравить Орлова с переизбранием пришли его предшественники на посту градоначальника, областные и городские депутаты, митрополит Евгений, крупные бизнесмены Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский, бывшие и действующие чиновники свердловского правительства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дарья Деменева

