Уральским медиа представили нового начальника информполитики в регионе

Уральским медиа представили нового руководителя департамента информационной политики Свердловской области Инну Аверкову. Встреча проходит в Доме журналистов. Вице-губернатор региона Олег Чемезов представил ее как большого профессионала, а также похвалил уральские СМИ – тоже за профессионализм.

Аверкова в ответном слове, в свою очередь, отметила высокое развитие СМИ в Свердловской области и обозначила основной вектор работы ДИПа – открытость. Она заверила, что реформы департамента не будет, и похвалила своих новых подчиненных за профессионализм.

Екатеринбург, Елена Сычева

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