Паслер освободил от должности главу министерства инвестиций Свердловской области

Врио губернатора Денис Паслер освободил от должности с 6 июня министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова. Об этом вечером в пятницу, 6 июня, сообщил ДИП.

Напомним, Третьяков был назначен министром предыдущим губернатором Евгением Куйвашевым в 2023 году.

На состоявшемся 28 мая заседании областного правительства Паслер подверг мининвест резкой критике. «На заседании правительства вернулся к теме, которую обсуждали неделю назад, – привлечение инвестиций в Свердловскую область. Запросил детальный разбор по каждому из проектов. Выяснилось: часть из озвученных инициатив либо не реализованы, либо заморожены, либо вообще перешли в другие регионы. Когда мы говорим о работе министерства – важно не создавать иллюзию активности, а действительно вести процессы, быть в курсе каждого шага инвестора», – написал Паслер в своем телеграм-канале.

После этого сообщения в СМИ стали появляться сообщения о том, что Третьяков написал заявление на увольнение. ДИП тему добровольного или принудительного увольнения Третьякова в сообщении не раскрыл.



https://newdaynews.ru/ekaterinburg/854359.html

Екатеринбург, Елена Васильева

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