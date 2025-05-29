Мининвест ждет третье рождение? Краткая история ведомства

Врио губернатора Денис Паслер продолжает разбираться с наследием предшественника. По данным источника «Нового Дня», в ближайшее время официально покинет свой пост министр инвестиций Вадим Третьяков, назначенный Евгением Куйвашевым в марте 2023 года. Очевидно, министерство ожидают большие перемены.

На состоявшемся 28 мая заседании областного правительства Паслер подверг мининвест резкой критике. «На заседании правительства вернулся к теме, которую обсуждали неделю назад, – привлечение инвестиций в Свердловскую область. Запросил детальный разбор по каждому из проектов. Выяснилось: часть из озвученных инициатив либо не реализованы, либо заморожены, либо вообще перешли в другие регионы. Когда мы говорим о работе министерства – важно не создавать иллюзию активности, а действительно вести процессы, быть в курсе каждого шага инвестора», – написал Паслер в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», история свердловского министерства инвестиций была непростой. Первый раз оно было создано губернатором Александром Мишариным 1 июня 2011 года, его возглавил самый молодой на тот момент член областного правительства – Михаил Максимов. Однако меньше чем через год Мишарин решил его ликвидировать, а его преемник Евгений Куйвашев оставил это решение в силе. «Я против различного рода прожектов и объявления тех или иных проектов, не имеющих под собой реального основания», – ответил Евгений Куйвашев на вопрос, зачем ликвидировали МИР.

Впрочем, через два года Куйвашев передумал. В сентябре 2014 года в структуре правительства министерство инвестиций появилось снова. Его возглавил Алексей Орлов – на тот момент первый зампредседателя правительства. «Нас критиковали за не очень хорошие позиции региона в рейтинге инвестпривлекательности, будем исправлять», – пообещал министр. Добавим, председателем правительства тогда был нынешний врио губернатора Денис Паслер.

Тогда же бывший министр Михаил Максимов заявил «Новому Дню»: «Нашей главной задачей был ежедневный контакт с бизнесом, по двести, по четыреста контактов в день. В нашей работе было два основных блока. Первый – выявлять бизнесменов с интересными идеями и проектами. Второй – сопровождать этих бизнесменов, помогать с разрешительными документами и так далее… Просто обзванивали их каждый день, спрашивали – чем помочь? Потом эти контакты были, к сожалению, утрачены. Если получится возродить такую систему, это будет здорово», – заявил Максимов.

Между тем итоги работы мишаринского мининвеста были неоднозначными. Чаще всего Михаилу Максимову припоминают «избушку на болоте» за 7 млрд рублей – выставочный комплекс «Екатеринбург-Экспо», строительство которого сопровождалось скандалами с невыплатой зарплаты подрядчикам, а само здание практически сразу пошло трещинами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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