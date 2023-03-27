В Свердловской области появился новый министр инвестиций и развития

Губернатор Евгений Куйвашев назначил своего советника Вадима Третьякова министром инвестиций и развития Свердловской области. Как сообщили в ДИПе, глава мининвеста преступит к исполнению обязанностей с 28 марта.

Вадим Третьяков родился в Казахской ССР. Высшее образование получил в Актюбинском педагогическом институте, а позднее окончил Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития России. В разные годы занимался развитием внешнеэкономических связей на предприятиях Казахстана, занимал руководящие посты в различных коммерческих организациях в Москве. Работал в ОАО «Особые экономические зоны», Министерстве Российской Федерации по делам Крыма, Министерстве экономического развития РФ.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий министр инвестиционного развития Свердловской области Виктория Казакова ушла в отставку 1 марта 2023 года. С тех пор министерством в статусе и.о. руководила замминистра Елена Хлыбова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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