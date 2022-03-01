Глава министерства инвестиций ушла в отставку

Министр инвестиционного развития Свердловской области Виктория Казакова ушла в отставку. «Сегодня провели последнее совместное совещание с подведами, а потом достаточно долго проговорили о перспективах работы нашего министерства, особенно с учетом нынешней ситуации в экономике», – написал в своем телеграме вице-губернатор региона Дмитрий Ионин, пожелав Казаковой удачи на новом месте работы.

Об отставке главы МИР стало известно полторы недели назад. Кто будет новым министром инвестразвития, пока неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»