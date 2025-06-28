российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 июня 2025, 10:35 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Паслер заявил о расторжении концессии на стройку полигона и мусорного завода в Сысерти

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил о том, что строительства мусоросортировочного комплекса и полигона в Сысертском районе не будет. «Я решение уже принял, мы концессию расторгнем по ряду причин», – заявил он. Видео обнародовал 4 канал.

Исходя из слов главы региона, от строительства комплекса, который будет обслуживать Екатеринбург, не отказываются. Вероятно, концессия будет заключена на других условиях, на строительство другого объекта с тем же назначением и и в другой локации.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,