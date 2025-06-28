Паслер заявил о расторжении концессии на стройку полигона и мусорного завода в Сысерти

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил о том, что строительства мусоросортировочного комплекса и полигона в Сысертском районе не будет. «Я решение уже принял, мы концессию расторгнем по ряду причин», – заявил он. Видео обнародовал 4 канал.

Исходя из слов главы региона, от строительства комплекса, который будет обслуживать Екатеринбург, не отказываются. Вероятно, концессия будет заключена на других условиях, на строительство другого объекта с тем же назначением и и в другой локации.

Екатеринбург, Елена Сычева

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