Паслер заявил о расторжении концессии на стройку полигона и мусорного завода в Сысерти

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил о том, что строительства мусоросортировочного комплекса и полигона в Сысертском районе не будет. «Я решение уже принял, мы концессию расторгнем по ряду причин», – заявил он. Видео обнародовал 4 канал.
Исходя из слов главы региона, от строительства комплекса, который будет обслуживать Екатеринбург, не отказываются. Вероятно, концессия будет заключена на других условиях, на строительство другого объекта с тем же назначением и и в другой локации.
Екатеринбург, Елена Сычева
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