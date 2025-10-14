«Дочка» Облкоммунэнерго официально расторгла концессию по мусорному полигону в Сысерти

Соглашение о строительстве полигона твердых коммунальных отходов в Сысертском районе, заключенное свердловскими властями и компанией, входящей в бизнес-империю Алексея Боброва и Артема Бикова, официально расторгнуто.

Как сообщили «Новому Дню» активисты, выступавшие против размещения полигона, подписи под соглашением о расторжении концессии поставили и.о. министра ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов и исполнительный директор ООО «Экологические системы» (дочерняя компания АО «Облкоммунэнерго») Артем Ткаченко. «Стороны договорились об отсутствии друг к другу финансовых и иных претензий», – говорится в документе.

Соглашение о расторжении концессии было подписано 7 октября – за 3 дня до того, как Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение по иску Генпрокуратуры – вернуть в собственность государства АО «Облкоммунэнерго». ООО «Экологические системы» выступало в этом процессе третьим лицом.

Как уже сообщал «Новый День», 28 июня 2025 года Денис Паслер (на тот момент врио губернатора) заявил, что мусоросортировочного комплекса и полигона в Сысертском районе не будет. «Последние три месяца я изучал документы по проекту, проводил консультации со специалистами. Сегодня детально обсудили эту тему с депутатским корпусом и муниципалитетом. Как и обещал, до конца июня я принял решение, которое считаю правильным и взвешенным. Концессию, которая ранее была заключена, будем расторгать. Она содержит условия, которые противоречат интересам региона и жителей», – сказал он. Напомним, идея построить полигон на этой площадке вызвала массовые протесты местных жителей.

Сысерть, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube