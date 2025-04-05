Паслер официально назначил Савинову своим замом и министром

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил Татьяну Савинову своим заместителем, также она станет новым министром здравоохранения региона.

«Татьяна Леонидовна показала себя как опытный управленец, организовала работу на самом ответственном участке нашей работы – это социальная сфера и медицина. Я знаю ее как грамотного специалиста и большого профессионала. Уверен, что на новом посту в Свердловской области она сможет дать новый импульс развитию системы здравоохранения», – подчеркнул врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Татьяна Савинова приступила к исполнению обязанностей 5 апреля, сообщает ДИП.

«Возвращение в родной регион и работа в команде Дениса Владимировича Паслера это возможность использовать весь мой потенциал на благо уральцев. Я стала врачом здесь, в Екатеринбурге, понимаю, какой помощи ждут люди. Полученные знания во многом помогли мне организовать работу в Оренбургской области. А теперь весь свой наработанный опыт, компетенции и энергию я постараюсь максимально эффективно использовать для работы в своей родной Свердловской области. Планирую в управленческих и других вопросах советоваться с медиками, многих из которых знаю лично, напрямую общаться с жителями региона, чтобы улучшить социальную сферу и медицину в Свердловской области», – подчеркнула Татьяна Савинова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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