Паслер сменил трех замов министра здравоохранения

Врио губернатора Денис Паслер назначил четырех новых заместителей министра здравоохранения Свердловской области. Три их предшественника, которые работали при министре Андрее Карлове и губернаторе Евгении Куйвашеве, перейдут на другие должности в системе здравоохранения.

Как сообщили в ДИПе, новыми замминистра стали: бывшие заместители министра здравоохранения Оренбургской области Евгений Кречетов и Вячеслав Липатов; руководитель отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности свердловского минздрава Екатерина Барсаева; начальник станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Заместители министра здравоохранения приступают к исполнению обязанностей с 30 мая.

В то же время уходят в отставку заместители министра Денис Демидов, Елена Чадова, Андрей Шастин.

Как уже писал «Новый День», одно из первых кадровых решений, которые принял Денис Паслер на посту врио губернатора Свердловской области, это назначение бывшего министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой своим заместителем и министром здравоохранения Среднего Урала.

«Татьяна Леонидовна показала себя как опытный управленец, организовала работу на самом ответственном участке нашей работы – это социальная сфера и медицина. Я знаю ее как грамотного специалиста и большого профессионала. Уверен, что на новом посту в Свердловской области она сможет дать новый импульс развитию системы здравоохранения», – подчеркнул врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Татьяна Савинова приступила к исполнению обязанностей 5 апреля.

«Возвращение в родной регион и работа в команде Дениса Владимировича Паслера – это возможность использовать весь мой потенциал на благо уральцев. Я стала врачом здесь, в Екатеринбурге, понимаю, какой помощи ждут люди. Полученные знания во многом помогли мне организовать работу в Оренбургской области. А теперь весь свой наработанный опыт, компетенции и энергию я постараюсь максимально эффективно использовать для работы в своей родной Свердловской области», – подчеркнула министр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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