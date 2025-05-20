За последний год работы Куйвашева отчитается его первый зам

Сегодня на пленарном заседании заксо обсудят результаты деятельности областного правительства за 2024 год.

Обычно с докладом по этой теме выступает действующий губернатор. Но так как Денис Паслер приступил к исполнению своих обязанностей только 28 марта 2025 года, перед депутатами отчитается первый заместитель главы региона Алексей Шмыков.

Как уже сообщал «Новый День», бывший губернатор Евгений Куйвашев попрощался cо Свердловской областью 28 марта. На прощание он сказал: «Я уверен, что под руководством Дениса Владимировича [Паслера] будет также продолжено поступательное развитие. Помню и знаю его как грамотного управленца, умного, сильного и талантливого руководителя. Уверен, что Свердловская область в надежных руках. Всем вам, коллеги, огромное спасибо. Мы все работали как одна команда, и я безмерно благодарен. Если я кого-то обидел, простите меня».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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