Еще дороже. Чем обернется строительство полигона для мусора в Белоярском районе

Свердловские власти выбирают новый участок под строительство полигона и мусоросортировочного комплекса для нужд Екатеринбурга и городов-спутников – после того, как весной этого года стало известно о расторжении концессионного соглашения с компанией тюменских олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. На мусорную карту снова вернулся Белоярский городской округ. Однако у этой территории в качестве площадки для размещения мусорных объектов есть ряд недостатков, притом весьма существенных.

Первая проблема заключается в том, что расстояние от Екатеринбурга до Белоярского по трассе составляет примерно 55 км. Значит, один заполненный мусоровоз, чтобы разгрузиться, должен будет проехать 110 км. Для сравнения, полигон «Северный» находится в 20 км от Екатеринбурга. Это существенно увеличит транспортные расходы, а именно они – самая дорогая часть тарифа на вывоз мусора. В конечном итоге, это увеличит нагрузку на потребителя.

Дело в том, что один мусоровоз успевает опорожнить, в среднем, около 100 контейнеров, прежде чем наполнится под завязку. Это примерно 20 контейнерных площадок, а только в Екатеринбурге, не считая городов-спутников, порядка 4,5 тысячи контейнерных площадок. Кроме того, увеличение расстояния до полигона заставит пересматривать логистику: пострадает либо частота вывоза мусора, либо чей-то бюджет, так как это потребует увеличить число спецтехники. Если с покупкой новых мусоровозов технических проблем быть не должно, то с поиском персонала они могут возникнуть – для Екатеринбурга, Свердловской области и Уральского федерального округа вообще характерна проблема нехватки водителей как на общественный транспорт, так и на коммунальную технику.

Наконец, Белоярский район, как и Сысертский, традиционно считается аграрной территорией, они, собственно, граничат друг с другом. Поэтому нельзя исключать народные волнения из-за потенциального желания инвесторов построить мусорные объекты в этой местности. Кстати, в 2019-м местные жители, узнав о потенциальной возможности строительства гигантского полигона, грозили протестами. Они аргументировали это тем, что предполагаемый участок находится на болотистой местности, а значит, стоки с полигона могут попадать в реки и питьевые скважины, питающие сам Белоярский и соседний Заречный.

Справедливости ради, в какой бы территории ни было принято решение о строительстве мусоросортировочного комплекса, полигона для размещения отходов или иных объектов по обращению с мусором, недовольные найдутся всегда. Именно по этой причине, когда свердловские власти обсуждали примерно 5-6 вариантов площадок для размещения полигона и МСК под нужды Екатеринбурга и городов-спутников, официально никто из чиновников, ответственных за выбор места, никогда не называл конкретные локации.

Впрочем, негласно источники в правительстве региона еще в 2023-м году рассказывали «Новому Дню», что кроме Белоярского и Сысертского районов рассматривается также Березовский городской округ. От него тогда отказались якобы по причине сложностей с транспортной составляющей – дороги к предполагаемому месту оставляют желать лучшего. По факту площадка представляется многим наблюдателям наиболее оптимальный. Речь идет об участке, который некогда был превращен в несанкционированную свалку отходов екатеринбургского Водоканала. Тогда подрядчики предприятия, связанные с директором Александром Ковальчиком, не утилизировали содержимое канализации уральской столицы, а попросту свозили его в лес в Березовском округе. Ситуация силами местных активистов была доведена лично до президента России Владимира Путина, виновные, конечно, понесли наказание, однако нарушенные земли восстановлены не были, утверждают источники «Нового Дня». И теперь в прямом смысле загаженный участок простаивает. Речь идет о территории бывшей воинской части № 92851 и прилегающих землях.

Напомним, самый большой мусоросортировочный комплекс в Свердловской области должен был появиться к 2026 году. Его мощность должна быть не меньше 700 тысяч тонн отходов, которые будут свозить не только из областного центра, но и городов-спутников. Большая часть мусора будет перерабатываться, а «хвосты» отправляться на полигон по соседству. Для утверждения участка придется провести не только изыскания, но и пройти процедуру государственной экологической экспертизы. В 2023-м областные власти объявили, что площадкой станет участок в Сысертском районе, неподалёку от села Никольского, однако после смены руководства региона концессионное соглашение с ООО «Экологические системы», входящее в сферу интересов олигархов Артёма Бикова и Алексея Боброва (арестован по делу о мошенничестве), было расторгнуто. На сколько затянется выбор нового места для размещения полигона, проведение всех необходимых экспертиз и собственно строительство, неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

