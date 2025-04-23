Двойные квитанции и бесконечные тяжбы. Бывший мусорный оператор бегает от кредиторов

В Свердловской области бывший региональный оператор Западной зоны ООО «ТБО «Экосервис», лишенный статуса с августа прошлого года, не может рассчитаться с долгами за выполненные услуги. Более того, компания продолжает рассылать квитанции некоторым своим абонентам, несмотря на то, что услугу по вывозу мусора давно предоставляет другое предприятие.

Так, в пабликах города Полевского жители регулярно сообщают, что в банковских приложениях для оплаты услуг ЖКХ им приходят платежки с требованием погасить якобы имеющуюся задолженность. Суммы начинаются от 2-3 тысяч рублей и доходят до нескольких десятков. «Нашли счет от ТБО Экосервис на сумму 23 253,59 р. Мне больше всех повезло, походу», – пишет пользователь Алена Симонова.

При этом люди, у которых ранее стоял подключенный автоплатеж и были депозиты на счету на оплату услуг по вывозу мусора, не могут вернуть свои деньги. «Писал заявление, ничего не получил», – пишет в той же группе в ВК Станислав Карпов.

Отметим, что сумма долгов самого ТБО «Экосервис» – порядка 400 млн рублей. Столько, по решению суда, ТБО «Экосервис» должно выплатить своим бывшим подрядчикам за выполненные работы. Около 370 млн – перевозчикам, еще более 37 млн рублей полигону «Горкомхоз» за размещение отходов. Однако предприятие постоянно уклоняется от выплаты, забрасывая суд апелляционными жалобами. Госпошлина за каждую при этом составляет 30 тысяч рублей. Вместе с тем, руководитель бывшего регоператора Анна Распопова инициировала процесс признания себя банкротом.

Напомним, что другое предприятие, также принадлежащее Распоповой, должно было построить полигон и мусоросортировочный комплекс в Красноуфимске уже к концу этого года. Однако в январе 2025-го срок был сдвинут на 4 года – до конца 2029-го. В интервью «Новому Дню» сама Распопова весной 2023 года говорила, что работы уже начаты, идет подготовка земельного участка, однако члены общественной палаты Красноуфимска в беседе с агентством уточняли, что выезжали на место предполагаемого строительства, и работы там не велись – дело закончилось лишь выравниванием земли.

Екатеринбург, Елена Сычева

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