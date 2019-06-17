Тюменский мусорный оператор ответил на обвинения во лжи

Регоператор Тюменской области – «Тюменское экологическое объединение» – не видит оснований для проведения внутренней проверки в связи с заявлением Анатолия Княжева. Последний провел собственное расследование и проследил путь тюменского мусора. Он выяснил, что хлам делает почетный круг вдоль завода по сортировке и едет на полигон. Это означает, что мусор не разбирают – его просто захоранивают. Пресс-служба компании ТЭО прислала официальный комментарий в ответ на запрос «Нового Дня» после пубикации этого расследования.

«На МСЗ разгружаются все мусоровозы, проезжающие через контрольно-пропускной пункт, – сообщили в пресс-службе. – Транзитом следует иная спецтехника, задействованная для ликвидации несанкционированных свалок, осуществляющая подбор прочих, растительных, строительных и других отходов. Кроме этого, через контрольно-пропускной пункт МСЗ транзитом проезжают автомобили юридических лиц, которые самостоятельно привозят для захоронения на полигоне отходы IV-V классов опасности, не относящихся к ТКО. В сутки это около 160-180 авто».

На сегодняшний день отбирается (отсортировывается – ред.) порядка 16% общего количества мусора, поступающего на завод, сообщили в «ТЭО».

«Тюменское экологическое объединение» подконтрольно бенефициарам «Корпорации СТС» Алексею Боброву и Артему Бикову. Компания заключила с властями концессионное соглашение на строительство трех мусоросортировочных заводов, один из которых уже построила. При этом завершить строительство в срок в Тобольске и Ишиме ТЭО не успевает, в апреле на совещании в правительстве Тюменской области об этом говорил замгенпрокурора в УрФО Юрий Гулягин.

Ранее уральский полпред Николай Цуканов обращал внимание на проблемы с сортировкой: он говорил, что мусорный завод в Тюмени занимается «мартышкиным» трудом, закапывая отходы из-за отсутствия рынка сбыта.

В понедельник, 17 июня, жители Тюмени проиграли суд губернатору и чиновникам правительстваТюменской области. Истцы хотели объявить незаконной территориальную схему обращения с коммунальными отходами во всем регионе, но правительство региона вовремя внесло изменения в нормативные акты.

Тюмень, служба информации

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