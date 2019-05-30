Губернатор Комарова поставила «черную метку» мусорному оператору

«Горячая линия» оператора по обращению с отходами «Югра-Экология» не ответила на звонок губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Глава субъекта позвонила в компанию в рамках собственного прямого эфира в четверг, 30 мая 2019 года. Г-жа Комарова хотела, чтобы оператор «горячей линии» ответил на один из вопросов жителей, которые поступили в рамках эфира.

Губернатор подчеркнула, что жалоб от населения много, поэтому она хотела бы проверить работу регоператора с населенеим. В том числе и реакцию на вопросы людей, заданных на «горячую линию». Тут-то и выяснилось, что работы может не быть вовсе: вместо ответа оператора Наталья Комарова услышала лишь гудки.

Глава округа отреагировала на это достаточно спокойно, посмеявшись над этим фактом, но поставила оператору «черную метку». Перед этим она спросила у присутствующих в студии, заслужила ли «Югра-Экология» такую оценку. «А то скажут, что я кровожадная, ястреб или еще что-то, но все согласны и поэтому я поставлю «черную метку», – сказала глава Югры.

Вопросов по «мусорной реформе» губернатору на прямую линию поступило много. Для ответа на один из них она привлекла в режиме видеоконференцсвязи мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева.

Кстати, вопрос о регоператоре сегодня поднимали и депутаты думы ХМАО на заседании утром. Парламентарии попросили чиновников ответить на вопросы, которые в свое время задавало чиновникам и агентство «Новый День» – когда, на каких условиях и согласно каким документам была продана доля регоператора.

Напомним, раньше «Югра-Экология» принадлежала Фонду развития Югры (79,5%) и тюменскому госпредприятию «Инвестиционная жилищная компания» (20,5%). Теперь акционерами регоператора кроме окружного Фонда (54,55%), являются ООО «ТЭККонс» (25%) и АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (20,45%). Тюменцы из списка учредителей вышли. Эта информация нигде не афишировалась. О продаже мусорного бизнеса власти Югры молчали. Фирма «ТЭККонс» принадлежит на 80 процентов «Урайнефтьсервису», возглавляемому Василием Дума, а 75 процентов «ЮТЭК-РС» находятся у «Корпорации СТС», которая контролируется Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Присутствующий на думе представитель региональной службы по тарифам не смог ответить на этот вопрос.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.05.19

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