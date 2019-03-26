Наталья Комарова продает югорские энергоактивы

Власти Югры объединяют окружные энергоактивы для последующей приватизации. В пятницу, 29 марта, правительство утвердит решение о внесении в уставный капитал «Югорской энергетической компании» (ЮЭК) 100 % акций АО «Юграэнерго» и 32 % акций АО «ЮРЭСК».

В соответствии c законом госслужбе, принятие решения о передаче акций АО «Юграэнерго» и АО «ЮРЭСК» в «ЮЭК» может привести к рискам не возможности участия представителей автономного округа в органах управления АО «Юграэнерго» и АО «ЮРЭСК», – говорится в информационной справке к проекту распоряжения правительства.

«Учитывая, что единственным акционером «ЮЭК» является автономный округ, данное общество не может быть единственным акционером АО «Юграэнерго», следовательно, следующим шагом необходимо будет принять решение о передаче (продаже) части акций другому обществу, – сообщается в справке. – Учитывая обозначенные обстоятельства, при планировании приватизации акций «Юграэнерго» и «ЮРЭСК» предусмотрено сохранение в собственности округа по одной акции указанных предприятий».

После того, как обе компании войдут в «Югорскую энергетическую компанию», будет выставлена на приватизацию. Оценку активов проведет московское АО «КПМГ». Согласно данным сайта закупок, за эту работу аудиторы получат из бюджета ХМАО более 5 млн рублей.

Потенциальные покупатели акций – «дочка» Россетей «Тюменьэнерго» и «Корпорация СТС», контролируемая уральскими энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Напомним, структурам Бикова и Боброва уже проданы ряд активов округа, в том числе в декабре 2018 года власти продали бизнесменам 20,45% регионального мусорного оператора – компании «Югра-Экология».

Ханты-Мансийск, служба информации

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