Власти Югры оценили почти в миллиард рублей приватизируемые энергоактивы

Чиновники Югры определили стоимость пакетов акций энергетических предприятий, которые они приватизируют, а именно – внесут в уставный капитал «Югорской энергетической компании» (ЮЭК).

Пакет в 32 процента минус одна акция «Югорская региональная электросетевая компания» (ЮРЭСК) и пакет в 100 процентов минус одна акция компании «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» («Юграэнерго») оценили в 978,7 млн рублей. Акции этих предприятий будут внесены в уставный капитал окружной компании ЮЭК в качестве платы за выкуп допэмиссии. Об этом говорится в материалах правительства ХМАО, сообщает агентство «Новый День».

Объем допэмисии – 978,7 млн штук акций.

Собственником ЮЭК является департамент имущества ХМАО, то есть окружные власти. После внесения пакетов акций ЮЭК станет единственным учредителем обеих приватизируемых компаний. Поскольку уже сейчас «ЮЭК» владеет почти 68 процентами акций «ЮРЭСК».

Цель этих манипуляций – консолидация электросетевых активов в Югре, говорится в пояснениях правительства автономного округа. Вероятно, после этого укрупненный холдинг также будет выставлен на торги.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.06.19

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