«Тюменьэнерго» собирается купить у губернатора Комаровой предприятие

«АО «Тюменьэнерго» собирается купить у правительства ХМАО «Югорскую региональную электросетевую компанию». Межрегиональная распределительная сетевая компания ищет оценщика, чтобы определить рыночную стоимость актива. В планах предприятия – выкупить 99,99999998 процентов акций «ЮРЭСК».

«Цель оценки: для целей принятия управленческих решений, в том числе для совершения сделки купли-продажи», – говорится в документах закупки.

Также подрядчику будет необходимо провести комплексную экспертизу финансово-хозяйственной деятельности ЮРЭСКа. За услуги «Тюменьэнерго» аудит готово заплатить почти 12,8 млн рублей.

Напомним, 67% принадлежит окружному предприятию АО «ЮЭК», еще 32% напрямую принадлежали правительству ХМАО.

Сургут, служба информации

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