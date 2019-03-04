В столице Югры семья из 4-х человек, проживающая в частном доме, заплатит за мусор 800 руб. в месяц

В Югре региональный «мусорный» оператор установил на сайте программу для расчета платежа за услугу «Обращение с ТКО».

Выбрав вид жилья (многоквартирный или частный дом), указав свой населенный пункт и количество проживающих, каждый югорчанин может рассчитать ежемесячный платеж.

На территории «южной зоны» у всех муниципалитетов тариф для физических лиц единый – 731,8 рубля. Норматив накопления твердых коммунальных отходов определяет каждое муниципальное образование. Из-за разности норматива может отличаться сумма платежа в разных населенных пунктах.

К примеру, в Ханты-Мансийске платеж в многоквартирном доме на одного человека составит 133,55 рубля, в индивидуальном – 200,32. Семье из четырех человек в МКД придется платить уже 534,18 рубля в месяц, в индивидуальном доме – 801,28 рубля.

В поселке Междуреченский Кондинского района аналогичный платеж составит 71,96 рубля с человека (на семью из 4-х человек – 287,84 руб.) в МКД и 100,62 в частном доме (на четверых – 402,47 руб.).

Напомним, зарабатывать на мусоре в Югре будет не только окружной бюджет, но и частный бизнес. В феврале стало известно, что власти ХМАО продали долю в региональном «мусорном» операторе (окружное предприятие «Югра-Экология») коммерческим компаниям.

Доли купили ООО «ТЭККонс» (25%) и АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (20,45%). ЮТЭК-РС контролируется бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, чья фирма «Рифей» ранее претендовала на статус регоператора, но оказалась неспособна победить в конкурсе. Почему мусорный бизнес достался проигравшим, власти объяснить отказались.

В ведомстве сообщили, что сделка была одобрена наблюдательным советом Фонда развития Югры (владеет 54,55% Югра-Экология) 14 декабря 2018 года. В то же самое время структуры Бикова и Боброва перестали оспаривать в судах итоги конкурса на звание оператора по обращению с ТКО. Эта информация нигде не афишировалась. О продаже мусорного бизнеса власти Югры молчали.

В состав совета директоров АО «Югра-Экология» войдут ряд представителей «ЮТЭК-РС», в том числе глава тюменского мусорного регоператора «ТЭО» (контролируется Биковым и Бобровым) Константин Фрумкин.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.03.19

В Югре автобус «Сургутнефтегаза» столкнулся с легковым автомобилем, есть погибшие. / В Нижневартовке второй день пикетируют мэрию и думу. / Россети и Тюменьэнерго не смогли объяснить, как потеряли лицензию на гостайну. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»