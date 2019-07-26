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Пятница, 26 июля 2019, 15:43 мск

Новости Югра

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Югорские власти выставили на продажу энергохозяйство Нефтеюганска

Фото Pixabay

Власти Югры продают частникам очередной энергоактив. На торги выставлено 49 процентов акций АО «Югорская территориальная энергетическая компания – Нефтеюганск», принадлежащие муниципалитету.

Начальная стоимость – всего 19 млн 390 тыс. рублей. Шаг аукциона – 969,5 тыс. рублей. Прием заявок заканчивается 5 августа. Скорее всего, акции у муниципалитета выкупит совладелец АО ЮТЭК, которым в свою очередь владеют структуры уральских энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова.

Напомним, этим бизнесменам подконтрольны многие энергоактивы в ХМАО, также частники находятся в постоянном процессе переговоров с властями по выкупу новых объектов. Недавно власти Югры продали структурам Бикова и Боброва долю в региональном мусорном операторе – компании «Югра-Экология», несмотря на то, что подконтрольная им фирма «Рифей» ранее проиграла в конкурсе на статус регоператора.

Нефтеюганск, служба информации

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