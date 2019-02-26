Чиновники Югры в 2019 году получат в распоряжение дополнительно 29 млрд рублей

Власти Югры распределяют дополнительные доходы бюджета на 2019 год. Это 28,6 млрд рублей. Сверхдоходы ХМАО пойдут в том числе на управленцев Фонда развития Югры, на зарплаты бюджетникам, на создание лаборатории по здоровью женщины и ребенка в Арктике, на полигон в Нефтеюганске. Об этом сообщается в проекте корректировок бюджета региона на 2019 год. Правки 28 февраля 2019 года рассмотрят депутаты окружной думы, сообщает агентство «Новый День».

Откуда деньги

Согласно пояснительной записке к поправкам в бюджет на 2019, дополнительные доходы состоят из нескольких слагающих. В том числе, 9,7 млрд рублей – это налог на прибыль организаций «в связи с уточнением прогноза крупнейшими налогоплательщиками автономного округа». Также вырастут поступления от акцизов на алкоголь и нефтепродукты – на 1,9 млрд рублей. Еще 13,8 млрд рублей – это новые поступления из программы «Сотрудничество». Остальное – спонсорские средства и деньги из федерального бюджета.

С учетом этих изменений доходы региона в текущем году составят 216,1 млрд рублей.

На что потратят

Крупный транш пойдет на переселение югорчан из аварийного жилья – 61, млрд рублей. Еще 2,1 млрд рублей хотят потратить на проектирование, строительство, оснащение и техническую эксплуатацию клинического перинатального центра в Сургуте в рамках ГЧП.

Также власти Югры решили создать научную лабораторию за 3,6 млрд рублей под назанием «Здоровье женщины и ребенка в условиях Крайнего Севера и Арктики».

Еще 43 млн рублей чиновники хотят израсходовать на околовластную структуру – Фонд развития Югры, который не так давно тайно продал акции регоператора по обращению с ТКО. Миллионы из бюджета пойдут на подготовку управленческой команды для этой структуры.

Кстати, допдоходы в 2019 году пойдут и на «мусорную реформу» тоже. А именно – на строительство мусорного полигона в Нефтеюганске – почти 109 млн рублей. Объект предназначен для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района. Он будет построен на условиях концессии компанией «Ресурсосбережение ХМАО». В 2017 году сообщалось, что всего бюджет даст порядка 224 млн рублей при общей стоимости объекта более миллиарда рублей.

Крупные суммы – речь о сотнях миллионов рублей – направят на исполнение майских указов президента, которые касаются зарплат бюджетников. В том числе на зарплаты медикам уйдет дополнительно порядка 1,8 млрд рублей.

Также 21 млн рублей власти Югры хотят истратить на объект культурного наследия – деревянный мост на ряжах через овраг Култычный.

Крупные транши из бюджета ХМАО будут направлены на подготовку кубка мира по шахматам 2019 года, всемирной шахматной олимпиады 2020 года в Ханты-Мансийске.

При этом несмотря на увеличение поступлений по доходам власти Югры не захотели покрыть дефицит в 2019 году – плановая нехватка средств – порядка 20 млрд рублей. Вероятно, чиновники ждут еще одного увеличения налогов к концу года. Так случилось, например, в 2018 году.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.02.19

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