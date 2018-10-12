Бюджет Югры стал профицитным

Доходы бюджета Югры на 2018 увеличены на 42,1 млрд рублей. Это связано с увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций от компаний ТЭК. Как сообщается на сайте правительства, таким образом уточненный план по доходам составил почти 255 млрд рублей.

Расходы увеличены на 17 млрд рублей – до 237,5 млрд. В результате корректировки доходов и расходов сложился профицит бюджета автономного округа, который составил 17,3 млрд рублей. Напомним, еще в начале сентября бюджет был дефицитным (7 млрд рублей).

Бюджет Ханты-Мансийск, служба информации

Бюджет Ханты-Мансийск. Другие новости 11.10.18

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