Дефицит бюджета Югры сократился в три раза

Дефицит бюджет Югры сократится с 23 до 7 млрд рублей. Об этом было заявлено в ходе заседания правительства округа 7 сентября. При этом бюджетные расходы увеличатся на более чем 9 млрд рублей. Часть из них – ресурсы на обеспечение граждан жильем, вливания в сферу здравоохранения, необходимые для развития материально-технической базы, включая оснащение современными автомобилями скорой помощи.

По словам губернатора Натальи Комаровой, предложено увеличить расходы на здравоохранение, культуру, спорт, в том числе на обеспечение уровня заработной платы в этих сферах в соответствии с указом президента, приобретение имущества.

Директор департамента финансов Югры – заместитель губернатора Вера Дюдина добавила, что на 2018 год доходы региональной казны увеличены на 24 млрд 221 млн рублей, из них 20,5 млрд – уточнения по налогу на прибыль организаций, а 3 млрд 657 млн рублей – безвозмездные поступления, в том числе поступления из бюджета Тюменской области по программе «Сотрудничество».

«Уточненный план по доходам бюджета составил на 2018 год 212 млрд 749 млн рублей, по расходам – 220 млрд 504 млн рублей, размер дефицита – 7 млрд 754 млн рублей, – подвела итоги Вера Дюдина.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.09.18

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