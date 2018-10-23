Югорский бюджет-2019 готовят к падению цены на нефть

Власти Югры сверстали проект бюджета на 2019 год и два последующих года. Все три периода – дефицитные. В следующем, 2019 году, дефицит составит около 20 млрд рублей, в 2020 году – почти 25 млрд рублей, в 2021 году – 26 млрд рублей. Напомним, в 2018 году документ тоже был свёрстан с долгом, но в итоге после дополнительных поступлений сложился профицит.

Доходы бюджета Югры в 2019 году планируются на уровне 187,6 млрд рублей. Прогнозы югорских финансистов не позитивные: «предусматривается снижение цены на нефть с 63,4 долларов за баррель в 2019 году до 57,9 долларов за баррель в 2021 году, объёма добываемой нефти на 4,7 млн тонн ежегодно», – говорится в проекте бюджета. Кроме того, специалисты не ждут укрепления рубля.

При этом некоторые социальные выплаты придётся индексировать с 1 января 2019 года на четыре процента.

Покрывать долги бюджета чиновники планируют в том числе с помощью продажи акций предприятий, которые есть в собственности округа (на 3,8 млрд рублей). А также – с помощью кредитов и облигационных займов. В том числе в 2019 году власти рассчитывают получить кредит в шесть млрд рублей и заимствования от федерации в 5,1 млрд рублей.

Структура расходов

На зарплату губернатора ХМАО в 2018 году планируется потратить 4,9 млн рублей, в 2019 году – около пяти млн рублей (это в несколько раз меньше доходов ямальского и тюменского губернаторов). На работу думы и представительных органов муниципалитетов заложено в 2019 году чуть меньше, чем в 2018 году – 446 млн рублей. При этом председателю думы отводится в бюджете на 2019 год 11,4 млн рублей. На депутатов думы округа будет направлено 66 млн рублей.

Сильно снижается (до «традиционного» уровня) финансирование культуры и кинематографии по сравнению с 2018 годом. На эти цели в 2019 году планируется потратить 1,9 млрд рублей (ожидаемое исполнение в 2018 году – 3,6 млрд рублей). Затраты на здравоохранение остаются почти такими же – около 39 млрд рублей. Чуть меньше средств идёт на соцполитику – около 41 млрд рублей. В 2020 и в 2021 эта цифра ещё снижается. Около 717 млн рублей потратят из бюджета на СМИ – телевидение и печать.

Ханты-Мансийск, служба информации

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