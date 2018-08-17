Власти Югры получили денег больше, чем рассчитывали

Правительство Югры подвело итоги исполнения бюджета округа за первые шесть месяцев 2018 года. В бюджет поступило более 119 млрд рублей, из них 114 млрд рублей – налоговые доходы. К аналогичному периоду прошлого года сумма налогов возросла на 38,5 млрд рублей (или на 51%). Это связано с увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций от компаний ТЭК.

В прошлом году, ввиду получения крупнейшим налогоплательщиком убытка за счет курсовых разниц по обязательствам в иностранной валюте, был осуществлен возврат излишне уплаченной суммы налога из бюджета. Неналоговых доходов поступило 2,5 млрд рублей, столько же безвозмездных поступлений. Расходы бюджета автономного округа за первое полугодие исполнены в сумме 95,3 млрд рублей (45% к уточненному плану). По итогам 6 месяцев текущего года бюджет Югры исполнен с профицитом в сумме 23,8 млрд рублей.

Напомним, годовые доходы бюджета ХМАО утверждены в размере 188,5 млрд рублей, расходы – 211,1 млрд рублей. Дефицит запланирован в сумме 22,6 млрд рублей (10,7% от расходов).

Ханты-Мансийск, служба информации

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